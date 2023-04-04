БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГРОДНО

11:02 05.04.2023 Новый офис ОАО «Технобанк» - УРМ №3 Регионального отделения №4 открылось в Гродно (ул. Дубко, 17. ТЦ OLD CITY). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в отделении созданы все условия для удобного обслуживания клиентов – физических лиц. В частности, рабочее место экономиста для обслуживания клиентов, три кассы позволят оказывать клиентам широкий спектр банковских услуг: кассовое обслуживание - прием платежей от физических лиц, прием выручки и платежей в белорусских рублях от представителей ЮЛ и ИП представителей юридических лиц и представителей индивидуальных предпринимателей; обмен валюты; денежные переводы; кредиты, банковские платежные карточки и иные финансовые продукты и услуги.