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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГРОДНО
11:02 05.04.2023
Новый офис ОАО «Технобанк» - УРМ №3 Регионального отделения №4 открылось в Гродно (ул. Дубко, 17. ТЦ OLD CITY).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в отделении созданы все условия для удобного обслуживания клиентов – физических лиц.
В частности, рабочее место экономиста для обслуживания клиентов, три кассы позволят оказывать клиентам широкий спектр банковских услуг: кассовое обслуживание - прием платежей от физических лиц, прием выручки и платежей в белорусских рублях от представителей ЮЛ и ИП представителей юридических лиц и представителей индивидуальных предпринимателей; обмен валюты; денежные переводы; кредиты, банковские платежные карточки и иные финансовые продукты и услуги.
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