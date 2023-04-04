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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ОБНОВИЛ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ


09:59 05.04.2023

ОАО «Белагропромбанк» обновило мобильный интернет-банкинге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в нем появились новые возможности.

В частности, можно подтвердить оплату с помощью технологии Touch / Face ID.

«В настройках личного кабинета добавлена возможность выбора способа подтверждения операций. Для того, чтобы установить предпочтительный способ подтверждения операций необходимо перейти в раздел нижнего меню «Еще»/ «Настройки»/ «Способ подтверждения операций» и установить галочку в строке Touch ID либо Face ID (тот или иной способ отображается в зависимости от возможностей устройства), ввести проверочный SMS-код», - прокомментировали в банке.

Кроме того, доработана возможность создания мобильного ключа. Так, раздел «Настройки» дополнен пунктом «Управление мобильным ключом», где можно установить или изменить ранее созданный мобильный ключ.

Установить мобильный ключ в мобильном приложении могут те, кто не проходил регистрацию в мобильном приложении, а для входа использует логин и пароль, который указан на карточках сессионных ключей. Установка или смена мобильного ключа всегда подтверждается путем ввода проверочного SMS-кода.

Обновлены также требования к созданию PIN-кода для входа в личный кабинет.

«В связи с изменением функциональных возможностей (внедрением возможности подтверждения оплаты с помощью Touch ID/ Face ID) обновлены требования к созданию PIN-кода для входа в личный кабинет: PIN-код не должен состоять из повторяющихся цифр (например, 11111 и т.д.); PIN-код не должен быть последовательностью цифр (например, 123456 и т.д.)», -рассказали в банке.

Помимо этого, исправлены некоторые ошибки и неточности.

Так, исправлена ошибка автоподстановки суммы в поле «Первоначальный взнос» при открытии депозита «Копилка» в рамках запроса из мобильного детского приложения FinTeam и ошибка по отображению неполного номера мобильного телефона при изменении/отключении услуги SMS-информирование на устройствах с операционной системой Android.

В банке обращают внимание, что для использования нового функционала в Мобильном интернет-банкинге необходимо установить обновление мобильного приложения до последней версии (Android – 3.41, IOS – 2.38).
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