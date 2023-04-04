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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД И ОКАЗЫВАТЬ СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ


15:27 04.04.2023

ОАО «Технобанк» не будет выплачивать дивиденды по простым (обыкновенным) и привилегированным акциям за 2022 год. Такое решение принято по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло 24 марта 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прибыль ОАО «Технобанк» за 2022 год в размере 85 682 231,99 белорусских рублей будет распределена следующим образом: в резервный фонд поступит 9 млн 500 тыс. рублей, в резервный фонд заработной платы - 150 тыс. рублей.

При этом принято решение прибыль в размере 76 032 231,99 рублей не распределять, оставить в качестве подтвержденной нераспределенной прибыли прошлых лет до момента принятия соответствующего решения о ее распределении.

Акционеры решили направить сумму переоценки, относящуюся к объектам основных средств, выбывшим в 2022 году, и перенесенную на нераспределенную прибыль банка, в размере 49 893,44 рублей в Фонд развития ОАО «Технобанк».

Что касается безвозмездной (спонсорской) помощи, то принято решение об отказе в ее предоставлении по всем обращениям.

На собрании также избрали членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» в следующем составе:

Юрий Чеботарь - первый заместитель министра экономики (представитель государства в органах управления Технобанка в соответствии с постановлением Совмина № 419/15 от 15 июля 2020 г.);

Петр Маманович и Александр- Жилинский в качестве независимых директоров;

Владимир Ермоленко, Игорь Курач, Валентин Николаевич, Дмитрий Хоманько, Сергей Швайбович и Ирина Павловская.
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