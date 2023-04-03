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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА БАНК И А1 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ MASTERCARD ОБНОВИЛИ БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ NOVA


13:00 04.04.2023

Альфа Банк и А1 при поддержке MasterCard обновили бонусную программу для всех держателей карты Nova.

Теперь накапливать баллы за покупки стало еще проще – список партнеров увеличился в разы. А следить за бонусным счетом и купонами с удобством поможет новое приложение Nova Plus.

Помимо сети магазинов Green и «Соседи», партнерами карты стали строительный магазин «Ома», зоомагазин Zoobazar, магазины косметики и парфюмерии «Кравт» и «Мила», онлайн-гипермаркет 21vek, аптека «Планета здоровья» и лаборатория INVITRO.

До конца июня 2023 года за каждый чек от 20 рублей у любого из партнеров карты покупателям будет возвращаться 10% баллами на бонусный счет. Далее, с 1 июля и до 31 декабря 2023 года баллами на карту будет возвращаться 5% от каждой покупки на сумму от 20 рублей. Но при этом каждый месяц среди партнеров будет объявляться один, у которого возврат баллов будет 10%. Следите за обновлениями на сайте Nova.

Бонусы начинают начисляться после регистрации в личном кабинете пользователя. В месяц можно накопить до 300 баллов, а потратить – в течение 180 календарных дней с момента начисления. Накопленные баллы можно обменивать на купоны, которыми можно оплатить до 100% от стоимости товаров и услуг.

В дополнение к обновленной бонусной программе держатели карты по-прежнему будут получать скидку на мобильную связь от А1 в размере 50% от абонентской платы по своему действующему тарифному плану. Первые два месяца эта скидка будет предоставляться вне зависимости от объемов транзакций по карте Nova, а далее для получения скидки нужно будет совершать транзакции на сумму не менее 500 белорусских рублей в месяц.

Чтобы стать участником, необходимо подключить карту Nova на nova.by, зарегистрироваться в бонусной программе, рассчитываться картой Nova за покупки в магазинах-партнерах, накапливать баллы за покупки, обменивать их на купоны и оплачивать ими до 100% покупок у партнеров.

Nova Plus – это новое мобильное приложение, в котором можно контролировать накопление баллов по карте Nova и обменивать их на купоны у партнеров всего в несколько кликов.

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS, Android и HarmonyOS.
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