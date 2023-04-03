Сбер Банк (Беларусь) уменьшил процентные ставки сразу по нескольким кредитным продуктам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по некоторым из них ставки стартуют от 3,3% годовых.

В частности, изменения коснулись самых разных популярных предложений Сбер Банка — от автокредитов до программы рефинансирования обязательств перед другими банками.

В первую очередь нововведения оценят те, кто задумывается о приобретении автомобиля. С новыми процентными ставками идея купить авто в кредит становится еще более привлекательной: для пользователей предложения «Автокредит GEELY со Сбер Банком» в течение трехлетнего льготного периода теперь действует фиксированная ставка в размере 3,3%, ставка после льготного периода также снижена и составляет 13,5% (СР + 3,0 п.п.).

«Автокредит GEELY со Сбер Банком» дает возможность приобрести новые транспортные средства марки GEELY для личного пользования у официальных дилеров на территории Республики Беларусь. Сбер готов предоставить будущему покупателю сумму от 5 до 120 тыс. рублей на срок до 10 лет, можно погасить досрочно.

Еще одно выгодное предложение для автолюбителей с «зеленым» подходом к передвижению — специальная ставка на покупку электромобиля GEELY Geometry C в рамках кредита «Заведи и Поехали!». Авто стоимостью 99 900 белорусских рублей можно приобрести в кредит Сбера Банка по ставке от 9,99%.

Снижается процентная ставка и по кредиту «Купи авто в Online»: теперь она составляет 14,5% годовых (СР + 4,0 п. п.).

Одновременно Сбер Банк снизил процентные ставки по кредитам на потребительские нужды. Первый из них — «Просто в Оnline!». Одна из его особенностей — взаимосвязь статуса клиента и максимальной суммы, которую он может получить от банка. Так, для категории «Значимые клиенты» она составляет до 40 тыс. рублей, для категории «Состоятельные клиенты» — до 30 тыс., для клиентов, которые обслуживаются в Сбере в рамках зарплатных проектов, — до 25 тыс., для всех остальных — до 20 тыс.

Сейчас от этого статуса зависит и процентная ставка: для категорий «значимые», «состоятельные» и «зарплатные» она снижена до 15% (СР + 4,5 п. п.).

Второй потребительский кредит, по которому Сбер снизил ставку, — «Красивый и Здоровый». Теперь оплатить необходимые медицинские услуги (например, стоматологические и косметологические процедуры, операции по лазерной коррекции зрения и др.) можно по ставке 15,0% (СР + 4,5 п. п.).

Кроме того, Сбер Банк меняет условия своего предложения по рефинансированию рублевых кредитов Socrat, оформленных в других белорусских банках на такие цели, как потребительские нужды, овердрафт, приобретение автотранспортных средств – процентная ставка по этому кредиту снижена до 14,5% (СР + 4,0 п. п.).