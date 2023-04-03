БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ЗА 2022 ГОД

10:41 04.04.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» не будет объявлять и выплачивать дивиденды за 2022 год по акциям. Такое решение принято по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло 28 марта 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрждения, в собрании приняли участие акционеры банка, обладающие в совокупности 99,84% голосов.