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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ЗА 2022 ГОД
10:41 04.04.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» не будет объявлять и выплачивать дивиденды за 2022 год по акциям. Такое решение принято по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло 28 марта 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрждения, в собрании приняли участие акционеры банка, обладающие в совокупности 99,84% голосов.
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