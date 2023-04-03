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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ ВАЛЮТУ ПЕРЕСЧЕТА ПО КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ MASTERCARD НА ЮАНЬ
09:56 04.04.2023
ЗАО «Альфа-Банк» изменяет валюту пересчета по корпоративным картам Mastercard на китайский юань.
«…в ближайшее время валютой пересчета по корпоративным картам Mastercard станет китайский юань (CNY)», - говорится в сообщении финучреждения.
Как уточнили в банке, если валюта карты и валюта операции не совпадают, то при расчетах картами Mastercard появится дополнительная конверсия — через юани.
Для покупок внутри страны в белорусских рублях все остается по-прежнему.
Что касается расчетов по картам Visa, то сейчас по ним нет изменений.
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