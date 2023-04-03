ВТБ (Беларусь) дополнил новым функционалом интернет-банк и мобильное приложение VTB mBank для розничных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь пользователи смогут устанавливать в нем досрочное погашение кредита в нужную дату, снимать со вкладов капитализированные проценты и просматривать информацию о действующих задолженностях перед госорганами.

Для оформления досрочного погашения кредита в выбранную дату клиенту нужно на вкладке с кредитным продуктом выбрать «Полное досрочное погашение». Встроенный калькулятор позволяет заранее рассчитать точную сумму последнего платежа и запланировать списание денежных средств, после чего кредитный договор будет закрыт.

После обновления интернет- и мобильного банка вкладчики получили возможность снимать дистанционно капитализированные проценты с депозитного счета. Для этого нужно нажать на кнопку «Снять причисленные проценты» в выбранном продукте.

В интернет-банке и VTB mBank также появился специальный раздел АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств), где можно посмотреть список действующих задолженностей перед уполномоченными госорганами, отчеты о блокировке средств и историю списаний с банковских счетов.

«В прошлом году число розничных транзакционно-активных клиентов онлайн-сервисов ВТБ (Беларусь) выросло более чем на 40%. Наиболее частыми онлайн-операциями являются оплата коммунальных услуг, погашение кредитов и переводы между счетами. В текущем году мы продолжаем внедрять для клиентов новые сервисы, которые минимизируют для пользователей необходимость посещения офисов и совершения звонков в контакт-центр», – прокомментировал начальник отдела развития цифрового банкинга ВТБ (Беларусь) Дмитрий Змачинский.

В интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank клиенты могут открыть карту, депозитный или расчетный счет, оформить кредит, провести платеж, перевод или обмен валюты по выгодному курсу, подключить страховые и другие услуги.