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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВИЛ РОЗНИЧНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
17:53 03.04.2023
ВТБ (Беларусь) дополнил новым функционалом интернет-банк и мобильное приложение VTB mBank для розничных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь пользователи смогут устанавливать в нем досрочное погашение кредита в нужную дату, снимать со вкладов капитализированные проценты и просматривать информацию о действующих задолженностях перед госорганами.
Для оформления досрочного погашения кредита в выбранную дату клиенту нужно на вкладке с кредитным продуктом выбрать «Полное досрочное погашение». Встроенный калькулятор позволяет заранее рассчитать точную сумму последнего платежа и запланировать списание денежных средств, после чего кредитный договор будет закрыт.
После обновления интернет- и мобильного банка вкладчики получили возможность снимать дистанционно капитализированные проценты с депозитного счета. Для этого нужно нажать на кнопку «Снять причисленные проценты» в выбранном продукте.
В интернет-банке и VTB mBank также появился специальный раздел АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств), где можно посмотреть список действующих задолженностей перед уполномоченными госорганами, отчеты о блокировке средств и историю списаний с банковских счетов.
«В прошлом году число розничных транзакционно-активных клиентов онлайн-сервисов ВТБ (Беларусь) выросло более чем на 40%. Наиболее частыми онлайн-операциями являются оплата коммунальных услуг, погашение кредитов и переводы между счетами. В текущем году мы продолжаем внедрять для клиентов новые сервисы, которые минимизируют для пользователей необходимость посещения офисов и совершения звонков в контакт-центр», – прокомментировал начальник отдела развития цифрового банкинга ВТБ (Беларусь) Дмитрий Змачинский.
В интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank клиенты могут открыть карту, депозитный или расчетный счет, оформить кредит, провести платеж, перевод или обмен валюты по выгодному курсу, подключить страховые и другие услуги.
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