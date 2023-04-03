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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ
14:37 03.04.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 3 апреля вносит изменения (в сборник платы (вознаграждений) для юрлиц и физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для физлиц устанавливается комиссии за отправку перевода в офисах банка и через imbanking:
в EUR (в зависимости от суммы перевода):
до 12 000 евро — 2 % от суммы (мин. 60 EUR)
от 12 001 до 19 999 евро — 2 % от суммы (мин. 110 EUR)
от 20 000 евро и выше — 2 % от суммы (мин. 160 EUR);
в USD:
переводы в Грузию, а также отдельные банки в Армении, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Украине, Монголии, Таджикистане, Великобритании — 1,5% от суммы (мин. 40 USD);
иные переводы в определенные банки-нерезиденты — 2% от суммы (мин. 160 USD).
Минимальная сумма переводов снижена до 15 тыс. USD. Возможность перевода сумм менее 15 тыс. USD банк рассмотрит индивидуально.
В российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге, грузинских лари, польских злотых - 0,7% от суммы (мин. 36 USD, макс. 360 USD)
Также введена комиссия 10% от суммы за безналичный перевод в российских рублях в пределах банка на счет ООО «УАЙТ БЕРД».
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