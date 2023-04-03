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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ РАСЧЕТЫ С MASTERCARD ПЕРЕВЕДЕНЫ В КИТАЙСКИЕ ЮАНИ
12:52 03.04.2023
ОАО «Белгазпромбанк» с 3 апреля 2023 года произвело замену валюты расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайский юань по некоторым операциям, совершаемым с использованием карточек Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, речь идет об операциях, совершаемых за пределами Беларуси, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах, а также на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.
Данные изменения необходимо учитывать при совершении вышеупомянутых операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard Белгазпромбанка в валюте, отличной от валюты счета, к которому выпущена карточка клиента.
В финучреждении напомнили, что порядок валютообменных операций при совершении операций с использованием банковских платежных карточек Белгазпромбанка указан в разделе 5 Условий использования физическими лицами личных дебетовых банковских платежных карточек банка.
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