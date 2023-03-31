ОАО «Белинвестбанк» предлагает новый инструмент переводов в каналах дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — сводное платежное поручение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, корпоративные клиенты с 12 апреля 2023 года смогут создавать в Интернет-банкинге сводное платежное поручение для перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат, а также денежных средств на иные цели (стипендии, командировочные расходы, займы, хозяйственные расходы и т.д.) в пользу бенефициаров – физических лиц, как имеющих счета, в том числе с базовыми условиями обслуживания в Белинвестбанке или иных банках, так и получающих наличные денежные средства без открытия счета в различных банках.

Сводным платежным поручением могут воспользоваться бизнес-клиенты как при наличии, так и при отсутствии заключенного с Белинвестбанком договора о зачислении денежных средств на текущие счета, доступ к которым обеспечивается при использовании платежных карточек. Услуга будет предоставляться на платной основе, согласно Сборнику размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк».