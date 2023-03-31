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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЯЮЩУЮСЯ ТЕНДЕНЦИЮ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В БЕЛАРУСИ
10:50 03.04.2023
В Беларуси сохраняется тенденция снижения процентных ставок. Это отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре.
В частности, средние процентные ставки по новым кредитам банков опустились до однозначных величин и составили в феврале 9,9% по сравнению с 10,1% в январе.
«Такая динамика обусловлена снижением стоимости кредитов для юридических лиц в феврале на 0,3% до уровня 9,7%. Ставки по новым кредитам для физических лиц почти не изменились — 11,6% в феврале после 11,5% в январе. Замедление инфляции и снижение ставки рефинансирования с 3 апреля приведет к дальнейшему повышению доступности кредитов», - говорится в сообщении.
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