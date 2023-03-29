ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает акцию «Взаимовыгодное сотрудничество» по 30 сентября 2023 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предложение действует для корпоративных клиентов, которые впервые открывают счет в белорусских рублях и подключаются к одному из пакетов услуг «Развитие», «Шаг навстречу», «Легкий» (в том числе варианты «Легкий-шаг» и «Легкий-союз»), «Перспективный» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20), «Торговый» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20, 50, 100) со стоимостью 1 копейка.

Акционное предложение будет действовать на протяжении 3 месяцев с момента подключения к пакету услуг.