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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ЕЩЕ НА 6 МЕСЯЦЕВ
15:11 31.03.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает акцию «Взаимовыгодное сотрудничество» по 30 сентября 2023 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предложение действует для корпоративных клиентов, которые впервые открывают счет в белорусских рублях и подключаются к одному из пакетов услуг «Развитие», «Шаг навстречу», «Легкий» (в том числе варианты «Легкий-шаг» и «Легкий-союз»), «Перспективный» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20), «Торговый» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20, 50, 100) со стоимостью 1 копейка.
Акционное предложение будет действовать на протяжении 3 месяцев с момента подключения к пакету услуг.
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