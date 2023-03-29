БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНОВА СНИЗИЛИ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА GEELY

13:44 31.03.2023 ОАО «Белагропромбанк» снизило льготную ставку по кредиту на машины Geely. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физлицам предлагаются кредиты на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10-ти лет с уплатой процентов от 3,5% годовых.