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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНОВА СНИЗИЛИ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА GEELY
13:44 31.03.2023
ОАО «Белагропромбанк» снизило льготную ставку по кредиту на машины Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, физлицам предлагаются кредиты на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Emgrand, Coolray, Tugella сроком до 10-ти лет с уплатой процентов от 3,5% годовых.
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