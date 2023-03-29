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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ


11:45 31.03.2023

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 31 марта снижает на 0,5-0,9% ставки по кредитным картам PLAT/ON и «Портмоне 2.0» и карте рассрочки «Черепаха».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карта «Черепаха» – наиболее востребованный у клиентов инструмент для покупок в рассрочку в магазинах-партнерах, число которых сегодня превышает 8 тысяч. В рамках продукта можно оформить займ на срок до 12 месяцев под 0,0001% годовых. На операции вне партнерской сети и снятие наличных ставка составит 15,3% годовых при оформлении карты онлайн и 15,4% – в отделении банка.

По карте PLAT/ON действует бонусный период до 50 дней со ставкой 0,0001% годовых. При выборе срока погашения кредита до 110 дней размер ставки составит 9,9%, далее – 15,3%, если карта оформлена в интернет-банке и 15,4% – в офисе.

Для тех, кому нужны средства «в моменте», доступна карта «Портмоне 2.0». Если первую покупку по ней совершить в течение 15 дней после получения, на весь срок пользования картой устанавливается пониженная ставка 14% и 14,4% годовых, если продукт был оформлен у специалиста в банке.

«С начала года в розничном сегменте мы отмечаем тренд на увеличение покупательской активности и рост спроса на финансовые инструменты банка. Поэтому вслед за снижением размера ставки рефинансирования и других ключевых показателей ВТБ (Беларусь) в очередной раз улучшает условия для клиентов. Традиционно наиболее выгодные предложения доступны в дистанционных каналах. Сегодня более 80% клиентов, выпустивших кредитную карту онлайн, начинают ей пользоваться сразу после получения», – прокомментировала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить кредитную карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе, кредитном центре, с помощью специалистов банка в магазинах-партнерах или полностью онлайн. Для этого потребуется паспорт, а весь процесс занимает несколько минут.
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