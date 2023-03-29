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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» ДЛЯ ЮРЛИЦ
09:46 31.03.2023
ЗАО «Цептер Банк» снижает процентную ставку по кредиту «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» для юрлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 апреля 2023 года она составит 11,85% годовых.
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