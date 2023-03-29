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ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» ДЛЯ ЮРЛИЦ

09:46 31.03.2023 ЗАО «Цептер Банк» снижает процентную ставку по кредиту «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» для юрлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 апреля 2023 года она составит 11,85% годовых.