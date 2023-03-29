В четверг, 30 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0014 BYN (+0,05%) до 2,8571 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,8557 BYN). Объем торгов: 45 525 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0008 BYN (-0,21%) до 3,7157 BYN за 100 рубле (на предыдущих торгах 3,7237 BYN). Объем торгов составил 84 413 500 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0077 BYN (+0,19%) до 4,157 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,1508 BYN) Объем торгов: 66 738 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,848 и 2,895 белорусского рубля; евро между 3,09 и 3,115 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,74 и 3,79 белорусского рубля.