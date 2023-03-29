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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ В СТРАНЕ


12:58 30.03.2023

По итогам 2022 года банковскими работниками в Беларуси выявлено 894 поддельных денежных знака, из которых 891 – поддельные банкноты и три — поддельные монеты.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, это на 9% больше, чем в 2021 году.

Количество подделок долларов США увеличилось на 69%, российских рублей и евро уменьшилось на 74,1% и 27,5% соответственно. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 3 штуки».

При этом 63,4% всех поддельных денежных знаков за отчетный период было выявлено в Минске, в областях республики – в пределах 3,6-6,5%. Всего фальшивые денежные знаки были изъяты из обращения в 57 населенных пунктах Беларуси.

В банкнотном строении поддельных долларов преобладали банкноты номиналом 100 и 50 долларов – 77,4% и 21,5% от выявленных соответственно.

Белорусские рубли среди подделок были разного номинала, но чаще 50 рублей.

Из российских денег чаще всего обнаруживали поддельные купюры в 5000 рублей.

Что касается евро, то в отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов кроме 5 евро. Преобладали поддельные банкноты номиналом 50 и 100 евро – 40,0% и 28,8%, банкноты номиналами 20, 500 и 200 евро составили 14%, 6% и 4% соответственно. Банкноты новой серии «Европа» составили 40,4% от общего количества изъятых банкнот евро.

Как утверждается, с использованием полиграфических технологий изготовлены более 90% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 60% поддельных евро (все плоская печать, за исключением одной банкноты, выполненной с использованием глубокой печати) и фунты стерлингов. Для изготовления остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в равной степени струйная печать и электрофотография для долларов США и евро, в основном струйная печать, а также электрофотография для российских и белорусских рублей, электрофотография для злотых).
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