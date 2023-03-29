Прибыль ОАО «Белгазпромбанк» за 2022 год выросла до Br81,2 млн. Такая цифра озвучена на годовом общем собрании акционеров Белгазпромбанка, которое прошло 29 марта 2023 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, активы банка по состоянию на 1 января 2023 года составили Br4 160,3 млн.

Белгазпромбанк за год поднялся на 7-ю позицию в рэнкинге по размеру активов и входит в топ-10 банков страны по объему прибыли и собственного капитала.

В отчетном периоде темпы роста основных показателей деятельности банка соответствовали масштабу бизнеса и условиям работы в изменяющейся операционной среде при безусловном исполнении пруденциальных и внутренних требований к безопасности и надежности функционирования.

В 2022 году особое внимание уделялось налаживанию четкого функционирования банковских процессов на фоне ужесточения санкционного давления, а также реализации комплекса мероприятий по управлению ликвидностью и стабилизации ресурсной базы. Банк в полной мере исполнил все обязательства перед кредиторами, обеспечив последовательное восстановление объема кредитного портфеля и устранение валютных дисбалансов с переориентацией на национальную валюту и российские рубли.

В ходе исполнения стратегического плана развития Белгазпромбанк обеспечил сохранение современной развитой инфраструктуры для предоставления конкурентоспособных услуг и высокотехнологичных продуктов, необходимых для дальнейшего расширения его деятельности и повышения эффективности.

Акционерами отмечено, что банк показал прибыльную работу, повышение лояльности клиентов и партнеров, развитие поддерживающих систем, укрепление бренда банка в качестве высокотехнологичного финансового института.

Правление ОАО «Белгазпромбанк» видит основной задачей на 2023 год дальнейшее развитие банковского бизнеса в соответствии с темпами, определяемыми динамикой процессов в экономике страны и показателями денежно-кредитной политики государства.