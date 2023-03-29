В ЗАО «МТБанк» стартовали продажи слитков драгоценных металлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, слитки драгоценных металлов можно приобрести в размерности от 5 до 500 граммов. Срок хранения актива не ограничен.

Приобрести слитки можно только в Головном офисе ЗАО «МТБанк» в Минске (улица Толстого, 10. Бизнес-центр «Титул», 1 этаж). Для комфортного и быстрого проведения сделки рекомендуется согласовать время покупки с сотрудником банка по номеру телефона 509-99-99.