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29.03.2023

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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ НАЛИЧНЫХ НА СЧЕТА ФИЗЛИЦ В ОФИСАХ БЕЛИНВЕСТБАНКА


17:45 29.03.2023

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при совершении таких операций на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин (на сегодня это 1850 белорусских рублей), необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность.

Данное изменение не распространяется на пополнение наличными счетов индивидуальных предпринимателей.

Напомним, с 1 января 2023 года размер базовой величины составляет 37 белорусских рублей.
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