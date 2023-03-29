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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВНОВЬ СНИЖАЮТ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
17:15 29.03.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 29 марта 2023 года до 16,31% годовых снижает ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка.
Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.
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