ОАО «АСБ Беларусбанк» с 29 марта 2023 года до 16,31% годовых снижает ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка.

Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.