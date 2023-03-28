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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
17:19 28.03.2023
ОАО «Технобанк» с 28 марта 2023 года возобновило отправку переводов в долларах США системы денежных переводов «Золотая Корона». Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Как сообщалось, прием денежных переводов в долларах США был приостановлен с 27 марта 2023 г.
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