ОАО «Технобанк» с 28 марта 2023 года возобновило отправку переводов в долларах США системы денежных переводов «Золотая Корона». Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Как сообщалось, прием денежных переводов в долларах США был приостановлен с 27 марта 2023 г.