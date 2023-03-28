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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОТЛОЖИЛ ДО КОНЦА ГОДА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ БАНКОВ В СИСТЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА


14:18 28.03.2023

Национальный банк Беларуси принял решение о переносе с 1 апреля 2023 года на 1 января 2024 года дату, начиная с которой банки обязаны обеспечить участие в системе мгновенных платежей для проведения мгновенных платежей физических лиц с использованием идентификатора (номера телефона).

«Данное решение предоставляет банкам дополнительное время, необходимое для доработки платежных программных приложений (мобильных приложений) и осуществления мероприятий, направленных на снижение (недопущение) мошенничества на платежном рынке, с целью обеспечения эффективного и надежного предоставления платежной услуги по осуществлению мгновенных платежей», - говорится в комментарии регулятора.

При этом, начиная с 4 апреля 2023 года, банки могут предоставлять своим клиентам – физическим лицам услугу по осуществлению мгновенных платежей с использованием идентификатора (номера телефона) по мере готовности своих систем.

Система мгновенных платежей (СМП) внедрена в эксплуатацию с 1 июля 2019 г. для обеспечения возможности осуществления платежей за товары (работы, услуги) и платежей в бюджет в режиме 24/7/365.

В настоящее время осуществление платежей с использованием СМП востребовано в основном юридическими лицами. В 2022 году в системе мгновенных платежей проведено 234,6 тыс. платежей юридических лиц на сумму 5 004,5 млн. рублей.

С целью расширения возможностей СМП, а также повышения доступности осуществления мгновенных платежей для физических лиц в 2022 году был проведен ряд значимых и масштабных работ по совершенствованию СМП, в том числе: разработан новый сервис информационной поддержки мгновенных платежей посредством которого реализуется возможность осуществления мгновенных платежей физических лиц с использованием идентификатора (номера телефона); исключены ежедневные регламентные перерывы в работе СМП; осуществлен переход на методологию международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».

На 1 января 2023 г. участниками СМП являются Национальный банк, 21 банк и 1 НКФО.
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