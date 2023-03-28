|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ
13:15 28.03.2023
ЗАО «Цептер Банк» с 1 апреля 2023 г. изменяет тарифы банков-корреспондентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в соответствии с перечнем вознаграждений за проводимые в банке операции дополнительные комиссии третьих банков, в том числе связанные с международными платежами, подлежат возмещению клиентами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
Курсы в банках
на 28.03.2023
Конвертация в банках
на 28.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте