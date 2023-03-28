ЗАО «Цептер Банк» с 1 апреля 2023 г. изменяет тарифы банков-корреспондентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в соответствии с перечнем вознаграждений за проводимые в банке операции дополнительные комиссии третьих банков, в том числе связанные с международными платежами, подлежат возмещению клиентами.