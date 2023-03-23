ОАО «Белагропромбанк» автоматически продлевает срок действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

Таким образом, перевыпускать такие карточки не требуется.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.

Операции, совершаемые с использованием указанных карточек за границей, могут быть отклонены зарубежными банками. Для операций на зарубежных ресурсах рекомендуется выпустить бесплатную виртуальную карточку в мобильном приложении банка.

Для операций за рубежом рекомендуется использовать другую карту, срок действия которой не истек.

Услуга SMS-оповещения, предоставляемая по карточкам с продленным сроком действия, также будет автоматически продлена.