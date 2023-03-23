|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С 1 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
10:09 28.03.2023
ОАО "Банк Дабрабыт" с 1 апреля 2023 года изменяет правила работы с наличными деньгами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при внесении физическим лицом наличных белорусских рублей на счет физического лица через кассу банка на сумму 50 и более базовых величин необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
Документами, удостоверяющими личность, являются паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, идентификационная карта (ID-карта), биометрический вид на жительство.
В случае внесения на счет наличной иностранной валюты документ, удостоверяющий личность, предъявляется вносителем независимо от суммы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 28.03.2023
Конвертация в банках
на 28.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте