ОАО "Банк Дабрабыт" с 1 апреля 2023 года изменяет правила работы с наличными деньгами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при внесении физическим лицом наличных белорусских рублей на счет физического лица через кассу банка на сумму 50 и более базовых величин необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Документами, удостоверяющими личность, являются паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, идентификационная карта (ID-карта), биометрический вид на жительство.

В случае внесения на счет наличной иностранной валюты документ, удостоверяющий личность, предъявляется вносителем независимо от суммы.