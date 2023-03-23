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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
14:13 27.03.2023
ОАО «Технобанк» временно приостановило отправку переводов в долларах США системы денежных переводов «Золотая Корона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прием денежных переводов приостановлен с 27 марта 2023 г.
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