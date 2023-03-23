БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

14:13 27.03.2023 ОАО «Технобанк» временно приостановило отправку переводов в долларах США системы денежных переводов «Золотая Корона». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прием денежных переводов приостановлен с 27 марта 2023 г.