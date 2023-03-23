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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК С 1 АПРЕЛЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТУ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ


12:11 27.03.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует об изменениях в работе при приеме наличных денежных средств через свои кассы.

«С 1 апреля 2023 года внесение физическим лицом в кассу банка наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин, для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем, будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность», - говорится в сообщении финучреждения.
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