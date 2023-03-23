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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦБАНКОМ БЕЛАРУСИ
10:59 27.03.2023
Ставка рефинансирования в Беларуси до конца 2023 года может снизиться ниже 10%. Такой прогноз делают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).
Как известно, с 3 апреля 2023 года Нацбанк Беларуси снизит ставку рефинансирования с 11,0% до 10,5% годовых. Это третье снижение ключевой ставки (КС) в 2023 году, напоминает ЕАБР.
«Последовательное смягчение ДКП связано с замедлением инфляции. Вполне вероятно, что при отсутствии существенных шоков Нацбанк продолжит снижать КС и до конца 2023 г. она может опуститься ниже 10%», - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
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