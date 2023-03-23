ЗАО «Цептер Банк» с 23 марта 2023 г. добавил новый вариант кредитования по продукту «Цептер Клуб» и внес изменения в существующий вариант.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, благодаря новому варианту кредитования расширяется срок пользования кредитом до 24 месяцев. Процентная ставка в этом случае составит 7,99% первые 9 месяцев, последующие месяцы – 15,99% годовых. Минимальная сумма кредита начинается с 3000 белорусских рублей, максимальная сумма составит 10 тыс. рублей.

По первому варианту кредитования внесены изменения лишь в части минимальной суммы кредита (увеличена с 400 до 500 белорусских рублей) и максимальной суммы (также увеличена с 5000 до 10 тыс. белорусских рублей).

Оба варианта кредитования все также позволяют приобрести любую продукцию Zepter без первоначального взноса.

При этом обязательными условиями являются: минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя в размере не менее 500 белорусских рублей; возраст не менее 21 года на дату оформления заявления-анкеты на получение кредита; постоянная регистрация на территории Беларуси; стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев (кроме пенсионеров).