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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ДОБАВЛЯЕТ НОВЫЙ ВАРИАНТ КРЕДИТОВАНИЯ «ЦЕПТЕР КЛУБ»
17:34 24.03.2023
ЗАО «Цептер Банк» с 23 марта 2023 г. добавил новый вариант кредитования по продукту «Цептер Клуб» и внес изменения в существующий вариант.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, благодаря новому варианту кредитования расширяется срок пользования кредитом до 24 месяцев. Процентная ставка в этом случае составит 7,99% первые 9 месяцев, последующие месяцы – 15,99% годовых. Минимальная сумма кредита начинается с 3000 белорусских рублей, максимальная сумма составит 10 тыс. рублей.
По первому варианту кредитования внесены изменения лишь в части минимальной суммы кредита (увеличена с 400 до 500 белорусских рублей) и максимальной суммы (также увеличена с 5000 до 10 тыс. белорусских рублей).
Оба варианта кредитования все также позволяют приобрести любую продукцию Zepter без первоначального взноса.
При этом обязательными условиями являются: минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя в размере не менее 500 белорусских рублей; возраст не менее 21 года на дату оформления заявления-анкеты на получение кредита; постоянная регистрация на территории Беларуси; стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев (кроме пенсионеров).
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