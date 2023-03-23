ЗАО «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») предлагает переходить на российские рубли и риалы при расчетах с Ираном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с текущими ограничениями, введенными со стороны Европейского союза в отношении Беларуси, банковская система страны испытывает определенные трудности с осуществлением платежей в евро из-за чего ЗАО «ТК Банк», как и ряд белорусских банков, вынужден взимать повышенную комиссию за осуществление платежей в евро. Размеры комиссии зависят в том числе от банков-корреспондентов и имеют тенденцию к увеличению.

В то же время в товарообороте Беларуси с другими странами, включая Исламскую Республику Иран, значительно выросла доля российских рублей. При этом технические трудности в осуществлении расчетов по таким контрактам отсутствуют.

«Для минимизации расходов и оперативного осуществления расчетов с контрагентами предлагается рассмотреть возможность постепенного перехода на расчеты в российских рублях. При осуществлении платежей в пользу резидентов Исламской Республики Иран рекомендуется рассматривать российский рубль и иранский риал в качестве основных валют расчетов», - говорится в сообщении пресс-службы.