Ставка рефинансирования в Беларуси с 3 апреля 2023 года снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7% при 12% месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9% при 9,2% в предыдущем месяце.

«После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и в II квартале 2023 года», - прогнозируют в Нацбанке.

В то же время по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них – уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные.

«Следующие решения по ставке рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отметили в пресс-службе.