Министерство финансов Российской Федерации включило Банк БелВЭБ в перечень уполномоченных банков, которым предоставлено право выдавать гарантии в рамках процедуры государственных закупок на территории России. Соответствующее решение закреплено Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ.

По словам исполнительного директора Банка БелВЭБ Евгения Череповича, статус уполномоченного банка существенно расширит возможности банка по поддержке белорусских экспортеров, поставляющих товары и выполняющих работы на территории Российской Федерации. Суммы и сроки действия гарантий, ранее ограниченные параметрами лимитов, установленных на Банк БелВЭБ уполномоченными банками, теперь значительно увеличены.

Кроме того, это решение будет способствовать реализации стратегической цели Банка БелВЭБ по развитию проектов российско-белорусского сотрудничества, предусмотренных обновленным Стратегическим планом развития банка на 2022-2024 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в 2022 году Банк БелВЭБ организовал выдачу уполномоченными банками 14 таких гарантий на общую сумму более 400 млн российских рублей.