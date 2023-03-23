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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ СНИЗИЛИ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
09:44 24.03.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с целью поддержки бизнес-инициатив и предпринимателей снизило ставки по вновь выдаваемым кредитам субъектам МСБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентные ставки за пользование кредитами на цели текущей деятельности в белорусских рублях в рамках программ «Кредитные продукты по программе поддержки малого и среднего бизнеса» и «Кредитный конвейер» устанавливаются в размерах от 7% годовых.
Кроме того, снижены процентные ставки за пользование кредитами на цели инвестиционной деятельности по специальному предложению «Поддержка регионального бизнеса» в рамках программы «Кредитные продукты по программе поддержки малого и среднего бизнеса».
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