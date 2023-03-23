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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВВОДИТ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ ПО КАРТЕ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»
17:37 23.03.2023
ЗАО «МТБанк» вводит ряд изменений по карте рассрочки «Халва».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повышен лимит по картам рассрочки «Халва» до 25 тысяч рублей и увеличен максимальный срок рассрочки по платежам до 12 месяцев. Такая возможность доступна у всех организаций-партнеров.
Кроме того, теперь «Халвой MAX» можно расплачиваться не только у организаций-партнеров, но и во всех магазинах. При этом в любом магазине есть возможность продлить срок платежа до 14 месяцев.
По «Халва MIX» теперь доступен срок рассрочки до 12 месяцев без первого взноса во всех магазинах-партнерах по всей стране.
«Представьте, вы купили по «Халве» телевизор у партнера за 1500 рублей со стандартным сроком оплаты в течение 6 месяцев, а с новой «Халвой MIX» вы можете «растянуть» платеж до 12 месяцев на условиях овердрафта. Нагрузка на ваш бюджет меньше, платежи легче», - пояснили в банке.
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