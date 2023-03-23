БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 МАРТА 2023 ГОДА

16:30 23.03.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 марта 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8520 белорусского рубля, 1 евро – 3,1018 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,7315 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7602 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1781 белорусского рубля.