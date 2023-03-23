|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ НЕКОТОРЫХ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ НОЧЬЮ 25 МАРТА
15:29 23.03.2023
Ночью 25 марта Банковский процессинговый центр проводит техработы, поэтому некоторые сервисы будут недоступны. Об этом сообщает ОАО «АСБ Беларусбанк» в Telegram-канале.
Согласно информации, с 02:00 до 05:00 — будут перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение», включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.).
С 02:00 до 06:30 — перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 23.03.2023
Конвертация в банках
на 23.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте