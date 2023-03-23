Ночью 25 марта Банковский процессинговый центр проводит техработы, поэтому некоторые сервисы будут недоступны. Об этом сообщает ОАО «АСБ Беларусбанк» в Telegram-канале.

Согласно информации, с 02:00 до 05:00 — будут перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение», включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.).

С 02:00 до 06:30 — перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете.