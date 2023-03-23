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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ WEB-ВЕРСИИ «ИНТЕРНЕТ-БАНКА» ДЛЯ ЮРЛИЦ


13:10 23.03.2023

Банк БелВЭБ продолжает оптимизацию системы «Интернет-Банк» для юридических лиц с применением технологии Progressive Web Application (PWA).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь у клиентов появилась возможность создания документов для валютного контроля. Пользователю для создания и работы стали доступны следующие запросы: cведения о поступлении денежных средств по валютной операции между резидентами (рубли/валюта), cведения о поступлении денежных средств по валютной операции между резидентами и нерезидентами (рубли/валюта), информация для валютного контроля.

Появилась возможность добавления нового сотрудника непосредственно в момент заполнения клиентом списка на выдачу заработной платы с автоматическим сохранением данных по нему в справочник «Сотрудник для картсчета».

Кроме того, введена новая функция «Смена компаний», предоставляющая пользователю, который является одновременно сотрудником нескольких компаний – клиентов банка, возможность, авторизовавшись в одной из компаний, бесшовно переходить (выбирать) для работы другую компанию из своего списка компаний.

Осуществлена доработка в части предоставления клиентам возможности заключения договора об использовании системы «Интернет-Банк», пройдя процедуру регистрации и активации в WEB-версии системы «Интернет-Банк» (PWA).

Теперь можно создавать, редактировать и удалять пользователей системы, наделять их правами доступа к задачам и пунктам меню.

Также стал доступен контроль действий в системе по дате, действию, пользователю, открыта возможность получать и просматривать из банка сообщения/файлы во вложении, поиска/фильтра сообщений; возможность просматривать и настраивать курсы НБ РБ.

Помимо этого, можно сохранять документ как шаблон и далее создавать документ из шаблона.

В неавторизованной зоне WEB–версии системы «Интернет-Банк» (PWA) появилась возможность отправить в банк заявку на открытие счета.
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