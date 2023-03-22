ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БНБ-БАНКЕ РАСЧЕТЫ С MASTERCARD ПЕРЕВОДЯТСЯ С ЕВРО НА КИТАЙСКИЕ ЮАНИ


09:55 23.03.2023

ОАО «БНБ-Банк» с 3 апреля 2023 года меняет валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на эту новость важно обратить внимание тем держателям карточек БНБ-Банка, кто совершает платежи или планирует рассчитываться картами платежной системы Mastercard за товары или услуги, стоимость которых заявлена в валюте, отличной от валюты счета карточки.

В банке пояснили, что при оплате покупки карточкой, ее баланс сразу же уменьшается на сумму покупки. Но на самом деле эта сумма блокируется на счете до тех пор, пока банк не получит определенных подтверждающих документов от продавца о факте покупки. При этом, если валюта операции отличается от валюты счета карточки, сумма к блокировке проходит этап конверсии по внутреннему курсу банка-эмитента (в данном случае – БНБ-Банка), а в ряде случаев – дважды: и по курсу банка, и по курсу платежной системы.

После того, как банк получил подтверждение факта платежа от продавца, заблокированная сумма списывается со счета клиента. Причем сумма к списанию конвертируется в два этапа: из валюты расчета в юани (CNY) по курсу Mastercard на дату и время операции, из CNY в валюту счета карточки по курсу банка на дату и время отражения операции по счету.

В то же время здесь есть исключения:

Если клиент оплачивает карточкой в иностранной валюте товары или услуги в BYN на территории Беларуси, то валюта не будет «проходить через посредника» в виде CYN;

если валюта операции совпадает с валютой счета, то конвертации не будет ни в одном случае: ни при блокировке средств, ни при финальном списании.

В случае изменения даты вступления в силу нововведения, БНБ-Банк сообщит об этом дополнительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2023
валюта курс
EUR 3.0847
USD 2.8600
RUB 3.7297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0900 +0.0178
USD 2.8600 -0.0003
RUB 3.7297 -0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0500 3.0840
USD 2.8510 2.8580
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0840
EUR/RUB 81.9000 108.0000
USD/RUB 75.8000 100.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте