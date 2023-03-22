ОАО «БНБ-Банк» с 3 апреля 2023 года меняет валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на эту новость важно обратить внимание тем держателям карточек БНБ-Банка, кто совершает платежи или планирует рассчитываться картами платежной системы Mastercard за товары или услуги, стоимость которых заявлена в валюте, отличной от валюты счета карточки.

В банке пояснили, что при оплате покупки карточкой, ее баланс сразу же уменьшается на сумму покупки. Но на самом деле эта сумма блокируется на счете до тех пор, пока банк не получит определенных подтверждающих документов от продавца о факте покупки. При этом, если валюта операции отличается от валюты счета карточки, сумма к блокировке проходит этап конверсии по внутреннему курсу банка-эмитента (в данном случае – БНБ-Банка), а в ряде случаев – дважды: и по курсу банка, и по курсу платежной системы.

После того, как банк получил подтверждение факта платежа от продавца, заблокированная сумма списывается со счета клиента. Причем сумма к списанию конвертируется в два этапа: из валюты расчета в юани (CNY) по курсу Mastercard на дату и время операции, из CNY в валюту счета карточки по курсу банка на дату и время отражения операции по счету.

В то же время здесь есть исключения:

Если клиент оплачивает карточкой в иностранной валюте товары или услуги в BYN на территории Беларуси, то валюта не будет «проходить через посредника» в виде CYN;

если валюта операции совпадает с валютой счета, то конвертации не будет ни в одном случае: ни при блокировке средств, ни при финальном списании.

В случае изменения даты вступления в силу нововведения, БНБ-Банк сообщит об этом дополнительно.