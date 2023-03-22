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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ КАРТУ VISA - CRYPTOCOURSE


17:29 22.03.2023

ЗАО «БСБ Банк» запустило новую карту VISA – CryptoCourse.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карту уже сейчас можно заказать бесплатно в партнерском приложении CryptoCourse. Для этого надо зарегистрироваться в приложении и пройти онлайн-идентификацию.

Владельцы банковской карты CryptoCourse смогут: покупать криптовалюты в приложении прямо с карты; получать средства от продажи криптовалюты на карту без дополнительных комиссий; совершать свои ежедневные покупки; снимать деньги в банкоматах по всему миру.

При этом пополнить карту СryptoCourse можно с любой банковской карты прямо в приложении.

В настоящее время карта СryptoCourse доступна только гражданам Беларуси.

Оформить карту СryptoCourse можно бесплатно в белорусских рублях, евро или долларах США.

Сделки с криптовалютой производятся на полностью регулируемой криптоплатформе в соответствии с законодательством Беларуси.
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