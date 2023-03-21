БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОГРАНИЧЕННО КОНВЕРТИРУЕМЫХ ВАЛЮТАХ

12:16 22.03.2023 ОАО «Сбер Банк» изменяет минимальный размер вознаграждений по платежам в ограниченно конвертируемых валютах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3 апреля 2023 года по переводам корпоративных клиентов банка в иных ограниченно конвертируемых валютах минимальный размер вознаграждения составит $20.