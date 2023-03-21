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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЕТ ОТПРАВКУ ДОЛЛАРОВ США ПО СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
10:09 22.03.2023
ОАО «Технобанк» временно прекращает отправку долларов США по системе денежных переводов «Золотая Корона»
С 21 по 27 марта 2023 года временно будет не доступна отправка долларов США по системе денежных переводов «Золотая Корона», - говорится в сообщении финучреждения.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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