БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЕТ ОТПРАВКУ ДОЛЛАРОВ США ПО СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

18:06 21.03.2023 ОАО «Технобанк» временно прекращает отправку долларов США по системе денежных переводов «Золотая Корона» С 21 по 27 марта 2023 года временно будет не доступна отправка долларов США по системе денежных переводов «Золотая Корона», - говорится в сообщении финучреждения. Банк приносит извинения за возможные неудобства.