БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В АЛЬФА БАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

17:24 21.03.2023 В ЗАО «Альфа-Банк» можно открыть текущий счет в китайских юанях. «…с 20 марта у премиальных клиентов A-Private появилась возможность открыть счет в китайских юанях», - говорится в сообщении финучреждения. Подробнее с условиями обслуживания ознакомиться можно здесь.