|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АЛЬФА БАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
17:24 21.03.2023
В ЗАО «Альфа-Банк» можно открыть текущий счет в китайских юанях.
«…с 20 марта у премиальных клиентов A-Private появилась возможность открыть счет в китайских юанях», - говорится в сообщении финучреждения.
Подробнее с условиями обслуживания ознакомиться можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
Курсы в банках
на 21.03.2023
Конвертация в банках
на 21.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте