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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «БТА БАНК» ПРОЙДЕТ 31 МАРТА
13:46 21.03.2023
31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО "БТА Банк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повестка дня собрания включает десять вопросов.
Помимо организационных вопросов, планируется рассмотреть отчет правления ЗАО «БТА Банк» об итогах деятельности финучреждения за 2022 год, о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) и об итогах работы в 2022 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.
Кроме того, акционеры утвердят годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения и распределение прибыли за 2022 год.
Акционеры будут проинформированы о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности правления ЗАО «БТА Банк.
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