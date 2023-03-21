31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО "БТА Банк".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, повестка дня собрания включает десять вопросов.

Помимо организационных вопросов, планируется рассмотреть отчет правления ЗАО «БТА Банк» об итогах деятельности финучреждения за 2022 год, о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) и об итогах работы в 2022 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.

Кроме того, акционеры утвердят годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения и распределение прибыли за 2022 год.

Акционеры будут проинформированы о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности правления ЗАО «БТА Банк.