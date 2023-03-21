С 11 апреля 2023 года вступит в силу новая редакция Тарифов «Приорбанк» ОАО для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлена фиксированная плата за произвольный платеж в мобильном приложении Prior Online – 2 BYN на любую сумму платежа. Произвольный платеж в мобильном приложении Prior Online позволяет оплачивать товары, работы, услуги в адрес организаций и ИП без посещения отделений банка в любое удобное время.

Пересмотрен перечень операций предоставляемых в пакетах услуг "Классический", "Золотой", "Платиновый", "Платиновый.PRO", «Премиум» (Золотой, Платиновый, Платиновый.PRO)" без изменения стоимости данных пакетов услуг. Отметим, что максимальный перечень операций и сервисов доступен клиентам при подключении Пакетов сервисов (Prior Lite, Prior Super, Premium Direct, Premium Prime) с бесплатными критериями обслуживания.

Кроме того, изменена плата за услуги СМС-информирования. Так, стоимость услуги «СМС.PRO» с максимальным набором СМС по приходным и расходным операциям составит 3,5 BYN в месяц, а стоимость услуги «СМС+» с приходными и расходным СМС от 50 BYN - 2,0 BYN в месяц.

Условия предоставления услуги «СМС.PRO» в Пакетах сервисов с бесплатными критериями обслуживания (Prior Super, Premium Direct, Premium Prime), а также в Пакетах услуг "Классический", "Золотой", "Платиновый", "Платиновый.PRO", «Премиум» (Золотой, Платиновый, Платиновый.PRO)" остались без изменений (т.е. без применения платы)

С остальными изменениями можно ознакомиться на сайте банка.