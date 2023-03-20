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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕРИП ВВЕЛ РАЗРЕШЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ЧАСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
12:19 21.03.2023
ОАО «НКФО ЕРИП» с 21 марта 2023 года ввело разрешенный минимальный платеж по части банковских услуг.
Как сообщается на сайте организации, речь идет о пополнении банковских счетов, вкладов и депозитов. Теперь минимальный платеж составляет три рубля.
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