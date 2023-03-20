БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЕРИП ВВЕЛ РАЗРЕШЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ЧАСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

12:19 21.03.2023 ОАО «НКФО ЕРИП» с 21 марта 2023 года ввело разрешенный минимальный платеж по части банковских услуг. Как сообщается на сайте организации, речь идет о пополнении банковских счетов, вкладов и депозитов. Теперь минимальный платеж составляет три рубля.