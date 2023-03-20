БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ИЗМЕНИЛ СПИСОК ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ СТРАН

10:58 21.03.2023 ЗАО «МТБанк» с 20 марта 2023 года изменило список стран, доступных для денежных переводов с использованием сервиса переводов и мобильного приложения MTBank Moby. Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе финучреждения, будут недоступны переводы с карт, выпущенных банками ЮАР и Нигерии. При этом добавлены для перевода карты банков Марокко и Камбоджи.