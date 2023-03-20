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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК С 21 МАРТА ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ "ВЯРХОЎНЫ СУД БЕЛАРУСІ. 100 ГАДОЎ"
09:52 21.03.2023
Национальный банк с 21 марта 2023 г. выпускает в обращение памятные монеты "Вярхоўны Суд Беларусі. 100 гадоў".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются золотая монета номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 25,00 мм, пробой сплава 999, тиражом 250 штук, серебряная – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 37,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1 800 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 4 500 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу ‒ надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал: 50 РУБЛЁЎ (на золотой), 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на золотой и серебряной – проба сплава).
Реверс: на золотой и серебряной в центре – стилизованное изображение геральдического знака-эмблемы Верховного Суда Республики Беларусь (на серебряной – цветное), по кругу надписи: вверху – ВЯРХОЎНЫ СУД. 100 ГАДОЎ; внизу – ПРАВА. ЗАКОН. СПРАВЯДЛІВАСЦЬ;
на медно-никелевой вверху – стилизованная композиция из надписи 100 лет, геральдического знака и изображения здания Верховного Суда, внизу – орнамент, в центре – надпись в три строки: ВЕРХОВНОМУ СУДУ БЕЛАРУСИ. Право. Закон. Справедливость.
Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством: золотые и серебряные – "пруф", медно-никелевые – "пруф-лайк".
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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